Ny serie: Anders har forenet gaming og fysisk aktivitet

Derfor opfordrer han nu alle, der ikke er tilfredse med deres krop, til at tale om det og til at se programmet:

- Se programmet, og se hvor fysisk og psykisk pressede, vi er. Så kan du også finde en af os at identificere dig med. Og husk nu, der findes ikke grimme folk, kun grimme personligheder, afslutter han.

Trænerens gode råd

Træner Rasmus Brandt Hansen har også nogle gode råd til unge gamere, der er i samme situation som programmets deltagere, og som også gerne vil dyrke mere motion.

- Det er en god idé at alliere sig med en ven, for så er det nemmere at komme afsted. Det er også vigtigt, at du starter med at sætte dig et overkommeligt mål, så du får succesoplevelser fra starten. Du kan for eksempel sige til dig selv, at hvis du går 10.000 skridt, må du spille mere computer.