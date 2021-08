Hver femte har oplevet chikane: Nu vil fagforening sende budskab

I 2019 lavede HK en undersøgelse blandt deres medlemmer, der viste at hver femte HK'er, der identificerede sig selv som LGBTQ+, havde følt sig chikaneret med baggrund i deres seksualitet.

- Vi synes simpelthen, at det er for mange, så derfor synes vi, at det er vigtigt at få sat fokus på problemet, siger Jesper Thorup.

HK er den største fagforening for funktionærer. Jesper Thorup håber, at banneret kan være med til at sende et signal og starte en samtale mellem fagforeningens medlemmer.