Heunicke: Fjerde vaccinestik på vej til særligt sårbare

Sundhedsmyndighederne vil tilbyde fjerde vaccinestik til særligt sårbare grupper.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

På et tidspunkt, hvor næsten 55 procent af danskerne indtil videre har modtaget det tredje vaccinestik, er udrulningen af det næste boosterstik altså allerede på trapperne.

Indtil videre har kun en meget lille gruppe danskere, herunder en række gigtpatienter, fået tilbudt fjerde stik i forsøget på at styrke deres svækkede immunforsvar over for coronasmitten.

Men i slutningen af denne uge og starten af næste uge vil flere modtage tilbud om at blive vaccineret igen, forklarer Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen.

- Det er en fokuseret gruppe af dem, der er i allermest risiko. Det er kræftpatienter, patienter i immunterapi og personer med immunsygdom. De fik også tilbudt tredje stik som nogle af de første meget tidligt i efteråret, siger Brostrøm på pressemødet.

Han siger også, at myndighederne overvejer at tilbyde det fjerde stik til plejehjemsbeboere og de allerældste i samfundet.

- De er godt beskyttet af det tredje stik, som de fik i efteråret og den tidlige vinter. Men hvis vi ser noget, som gør, at vi synes, at vi skal handle, så gør vi det, siger Brostrøm.