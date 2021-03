Gaderæs: 150 bilister ville spærre motorvej

Op mod 150 bilister var i weekenden samlet med det formål at afspærre motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet fik dog stoppet forehavendet i forbindelse med, at politiet i weekenden havde stort fokus på ulovligt gaderæs.

Derudover delte politiet over 100 sigtelser ud for blandt andet hastighedsovertrædelser, dækafbrænding og fejl og mangler på bilerne.

Protest mod lovstramninger

Politiet oplyser til TV MIDTVEST, at der var tale om en gruppe unge, der var samlet i en form for protest mod stramninger af loven mod vanvidsbilisme, som træder i kraft onsdag. Stramningerne betyder blandt andet, at hvis to biler kører om kap, resulterer det i tre års ubetinget frakendelse af kørekortet.

Episoden, hvor bilister forsøgte at spærre motorvejen, fandt sted fredag aften:

- At stoppe en motorvej for at køre ræs er helt uacceptabelt. Det kunne have få fatale følger, hvis der var kommet en bilist, som ikke nåede at opdage spærringen, siger politikommissær Jørgen Christensen til TV MIDTVEST.