Fiskespil tilbagekaldes: Fare for kvælning

Ikea tilbagekalder fiskespillet Blåvingad grundet kvælningsfare.

Det skriver Ikea i en pressemeddelelse.

Hvis man ejer legetøjsspillet, skal man stoppe med at bruge det.

Det skyldes, at der er metalknapper, som kan løsrive sig og medføre risiko for kvælning.

Kvælningsfaren er især til stede for små børn, skriver virksomheden.

- Sikkerhed har topprioritet i Ikea, og derfor tager vi vores forholdsregler og tilbagekalder Blåvingad fiskespil på grund af risiko for kvælning, skriver Ikea i pressemeddelelsen.

Hvis man ejer et Blåvingad fiskespil kan man returnere det i ethvert Ikea varehus og få pengene retur. Man behøver ikke at have en kvittering, for at få pengene for spillet tilbage.