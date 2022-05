Falske betjente franarrede ældre og udsatte 6,2 millioner kroner

Svindlerne fortalte, at der var ved at blive optaget lån i ofrenes navne. For at stoppe det, skulle de falske betjente bruge personlige oplysninger om cpr-nummer og koder til NemID.

Herefter lånte gerningsmændene penge i ofrenes navne og overførte beløbet fra deres konti til andre konti hos såkaldte mulddyr for at sløre pengesporet.

Udnyttede ældre på groveste vis

Efter en længere efterforskning blev den 25-årige mand anholdt i København den 8. april 2021, og han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

- Det er alvorlige sager, og vi står med en person, som retten har fundet skyldig i at være en del af et netværk, der på groveste vis har udnyttet ældre og socialt udsatte borgere, som har troet, at de har fået hjælp af politiet, udtaler senioranklager Sara Dalgaard fra Københavns Politi.

- Desværre er sagen her ikke enestående, og jeg vil stærkt opfordre til, at man er ekstrem påpasselig med at udlevere sine personlige oplysninger, hvis man bliver ringet op af politiet, Skattestyrelsen, banken eller andre myndigheder.