Endnu en gråvejrdag i vente - men det bliver mildere

December er kommet skyet fra start, og fredagsvejret bliver absolut ingen undtagelse.

Et tæppe af skyer ligger over Danmark, og derfor er muligheden for at se lidt af solen stærkt begrænset.

Derimod er det sikkert, at man fortsat bør klæde sig varmt på, inden man begiver sig ud ad døren. Det er fortsat relativt kølig luft, der strømmer op over Danmark fra sydøst, men luften, der når frem til os, er alligevel en smule mildere end i går.



Derfor får fredag dagtemperaturer på to til frem grader, hvor temperaturen torsdag til sammenligning mange steder lå lige omkring frysepunktet.