Endnu en bil beslaglagt: Kvindelig vanvidsbilist stoppet med tårnhøj promille

Den 48-årige mand valgte at følge efter bilen, indtil Østjyllands Politi kom frem til dem. Den helt rigtige reaktion, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Stor ros til ham. Han får ledt os hen til denne her bilist og får taget nøglerne fra hende, så hun ikke kan køre længere. Han gør det helt rigtigt og fortjener et stort skulderklap, siger han.

- Hvis man har mistanke om, at man kører i trafikken med en spritbilist, så opfordrer vi til, at man følger efter bilen på afstand - selvfølgelig uden at udsætte sig selv for fare - og så kontakter man politiet.

Sov bag rattet

Den kvindelige bilist kørte på Østjyske Motorvej til Tilst-afkørslen, hvorefter hun kørte et stykke ad Viborgvej mod Aarhus og efterfølgende lagde hun sig i den venstre svingbane, der også er tilkørslen til motorvejen.

Og det var her den 48-årige mand fik stoppet spritbilisten ved at køre ind foran hende for at afskære vejen. Manden gik herefter hen til den 49-årige, der virkede til at være faldet i søvn.

Han fik hende til at køre bilen over i vejsiden, hvorefter han tog bilnøglerne fra hende og holdt øje med hende, indtil politiet ankom.