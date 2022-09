Elafgiften barberes helt ned og børnechecken bliver hævet

Elafgiften bliver banket i bund, det skal være muligt at indefryse dele af energiregningen, og så skal der være en økonomisk håndsrækning til børnefamilier.

Alt sammen på grund af den galopperende inflation.

Det er resultatet af en politisk aftale om såkaldt vinterhjælp, som et bredt flertal i Folketinget fredag præsenterer i Finansministeriet.

- Danskerne er hårdt ramt af inflationen. Det mærkes allerede nu. Vi kan se ind i en vinter, hvor det vil være endnu mere markant, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

- Det er vigtigt, at vi ikke puster til inflationen, men at vi samtidig med at vi hjælper danskerne, holder Danmark på ret kurs. Og det gør vi med den her aftale, siger han ved præsentationen.

Med i aftalen er regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.