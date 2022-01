Eksperter uenige om hjemmetests - vi prøvede dem selv af

- Rent fagligt kan vi ikke bruge den

Anderledes lyder det fra Uffe Vest Schneider, afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden, der også har forsket i hjemmetest.

Han mener ikke, at antigentesten er følsom nok og derfor kan man ikke bruge den til at identificere corona.

Resultatet afhænger nemlig af, hvor meget virus vi hver især producerer. Derfor kan man for eksempel godt teste negativ, selvom man har corona, hvis man nu ikke producerer særlig meget virus i kroppen.

- Lige nu tror jeg faktisk ikke, du kan bruge den til noget. Problemstillingen er, at vi bruger en test, der ikke er en screeningstest, til at fungere som en screeningstest. Så rent fagligt kan vi ikke bruge den.

- Vi kan håbe på, at vi fjerner nogle smittekæder, men ellers giver det ikke mening, siger Uffe Vest Schneider til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kunne godt lyde, som om det er unødvendigt at teste sig selv to gange om ugen.

- Ja, og desværre kunne det godt tænkes at være rigtigt. Vi har ikke nogen data, der viser, at det her virker.

- Den problemstilling må vi smide tilbage til myndighederne, for det er meget fint at sige, vi vil bruge det her, men vi er også nødt til at dokumentere, at det virker, siger Uffe Vest Schneider.