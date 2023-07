Efter ni år, ni måneder og 16 dage er Thorbjørn hjemme igen

- Det er dejligt langt om længe at være hjemme igen.

Globetrotteren Thorbjørn C. Pedersen var et stort smil, da han onsdag morgen gik i land på kajen i Aarhus efter at have besøgt alle verdens 203 lande.

Der er da heller ikke noget at sige til, at manden er glad for at være hjemme. Især fordi han regnede med, at det ville tage under fire år, da han påbegyndte sit projekt, Once Upon A Saga, den 10. oktober 2013.

Det tog imidlertid over dobbelt så lang tid. Nærmere bestemt ni år, ni måneder og 16 dage, før han var hjemme igen.

Rejste kun til lands og til vands

Når det har taget så lang tid, skyldes det ikke mindst, at Thorbjørn C. Pedersen besluttede sig for at gøre det med ét markant benspænd, som gjorde projektet noget mere besværligt: Jordomrejsen skulle gennemføres uden at flyve.

- Der er cirka 200 mennesker, der har besøgt alle verdens lande, men jeg fandt ud af, at der ikke er nogen, der har gjort det uden at flyve. Det var virkelig noget, der fangede mig, for jeg føler i den grad, at vi lever i en verden, hvor alting er blevet gjort. Vi har været på de højeste bjerge og i de dybeste skove. Her var der noget foran mig, som ikke var gjort før, fortæller han.