DMI anbefaler morgentrafikanter at køre i god tid mandag

Bilister kan mandag morgen opleve pletvise rim- og sneglatte veje ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Derfor anbefales morgenbilister at tage afsted i god tid.

Søndag har et lavtryk sydøst for Falster trukket snebyger ind over dele af landet. Det samme lavtryk forventes ifølge DMI at bruge natten til mandag på at bevæge sig nordpå mod Kattegat.

Dermed kan det give snebyger til større dele af landet mandag.

- Natten til mandag bevæger lavtrykket sig mod nord op mod Kattegat, og giver sne og snebyger til en stor del af landet, skriver DMI.

- Mandag ligger lavtrykket stadig i vores nærområde og ser fortsat ud at give snebyger til landet, og med temperaturer mellem frysepunktet og fire graders varme, bliver en del af sneen fortsat liggende.

- Dermed skal man være særlig opmærksom, inden man begiver sig ud i trafikken i nat og i morgen tidlig, da der er risiko for pletvis rim- og sneglatteveje. Kør derfor i god tid.

DMI har dog ikke noget varsel om voldsomt eller farligt vejr.

Nogle steder i landet har der allerede søndag været knas med trafikken. I Syd- og Sønderjylland har områdets politikreds i et opslag på Twitter noteret sig, at der søndag på få timer fandt fire trafikuheld sted.

- Underlag, sigtbarhed eller uopmærksomhed. Årsagerne kan være mange, og vi har nu haft fire færdselsuheld på timer, skrev politikredsen omkring klokken 17.