Danske hospitaler er tæt på at skulle aflyse operationer

VIDEO: Det er ikke godt for helbredet, hvis man undertrykker sin trang til at gå på toilettet, advarer en diætist og ekspert i tarmsygdomme. Men det gør mange mennesker, når de er på indkøb. En undersøgelse viser, at op mod halvdelen af kunderne helst ikke benytter butikkernes toiletter. Vi tog på Black Friday-juleshopping for at finde en forklaring.