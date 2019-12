2010'ernes børn er både kloge og klimabevidste

Et årti er gået. Et årti hvor skole, fritid og idoler rykkede ind på telefonerne, hvor demokratiet kom tæt på, og et årti hvor børn lærte de voksne om klima og bæredygtighed.

De bruger iPad, før de er renlige

Børn født mellem 2010 og 2025 kaldes Generation Alpha. Det er dem, der kan styre en iPad, inden de er blevet renlige, de får ikke brug for kørekort, for bilerne bliver snart selvkørende, og mange af de jobs, som de engang skal have, er slet ikke opfundet endnu.

Livet ændrer sig virkelig – og især i børnehøjde.

De kender alt til FN's Verdensmål

Når man kigger på indslag sendt på TV2 ØSTJYLLAND i gennem de seneste ti år, ses det tydeligt, hvordan selv mindre børn kender til begreber som klimakrise og Verdensmål. De kan forklare vigtigheden af at samle affald og plante træer, og de taler som den naturligste ting om at redde verden.

Det er vigtigt for klimaet at plante træer, fortalte børnene på Skæring Skole, da de plantede en lille skov ved deres skole.

Smartphones, selfies, og snapchat

2010’ernes børn og unge kan ikke huske en tid uden smartphones, selfies, og snapchat, og de er helt oplyste om verden omkring sig.

De unges helte og heltinder er influencers og youtubestjerner, som Alexander Husum.

Alexander Husum har over 300.000 følgere på Youtube.

Der er både information og underholdning i Alexander Husums hæsblæsende videoer, som følges af over 300 tusinde.

- De fortæller mig, at hvis de er kede af det, får de det bedre af at følge mig, fordi jeg er så mærkelig, siger han med et grin.

Når man har et talerør, skal man udnytte det på en god måde. Julie Sofie, influencer

Flere hundredetusinde ser også med, når Julie Sofia på glad og positiv vis fortæller stort og småt om tøj, make up, mad og sit liv.

Julie Sofie taler også til sine 200 tusinde følgere om urimelige krav til kropsidealer.

- Du er perfekt, som du er, siger hun og viser sit usminkede ansigt frem.

- Når man har et talerør, skal man udnytte det på en god måde, siger hun.

Så mange går i bad efter sport på Vestre Skole i Grenaa, det er alle.

De går glad i bad - men kun så længe de er små

Livet set fra børnehøjde kan være en udfordring, hvis man hele tiden sammenligner sig selv med andre, og dårligt selvværd har fået mange børn til at droppe badet efter gymnastiktimen, men den udvikling har Vestre Skole i Grenaa gjort en aktiv indsats for at ændre.

Børnene her har et afslappet forhold til deres krop, de går alle som den naturligste ting i bad efter sport.

Ingen i denne klasse på Grenå Gymnasium går i bad efter sport.

Forhåbentlig kan den vane vare ved, også når de bliver ældre. Ofte stopper eleverne med at gå i bad, som det var tilfældet med en klasse på Grenå Gymnasium. Her gik ingen af pigerne i bad efter gymnastiktimen.

Ingen skal føle sig udenfor

Hvert femte barn følte sig i 2010'erne mobbet på nettet, og derfor lavede Red Barnet kurser i god digital opførsel, og børn der føler sig udenfor i frikvartererne, kan i Norddjurs få hjælp af 6. klassernes legepatrulje. For ingen skal føle sig udenfor.

6. klasses elever i Norddjurs er med i en legepatrulje og sørger for, at alle kommer med i legen.

Turbulent skoletid

Igennem 2010’erne er skolebørn blevet udsat for nationale tests, men det har ikke gjort dem bedre til at læse eller regne - til gengæld har de virkelig fået demokratiet tæt på. For mange af børnene har oplevet skolelukninger, som er blevet mødt af voldsomme protester.

I Silkeborg opgav politikerne at lukke skoler, og Rundhøjskolen i Aarhus overlevede også efter massive protester. Men i Norddjurs lukkede Mølleskolen, fordi kommunen skulle spare, og i Randers lukkede fem skoler.

Trods protester lukkede fem skoler i Randers.

Det betød, at 9.000 børn i Randers kommune enten måtte skifte skole eller begynde i en ny klasse, efter kommunen lukkede fem skoler.

I 2013 oplevede børnene, hvad en lockout af deres lærere vil sige.

Lærerene i lockout

2010'ernes skolebørn har også oplevet deres lærere blive lockoutet, så de selv i flere uger måtte passes på mange alternative måder.

De fik en ny skolereform i 2014, hvor de skulle være meget længere i skole. Det er så senere blevet lempet en del.

Pyh, skolebørnene her var trætte af den nye skolereform, da den trådte i kraft i 2014. De syntes, skoledagene blev alt for lange.

Leg gennem læring

2010’ernes børn kan godt blive lidt usikre på alt det nye, som skolen byder dem.

- Jeg ved ikke, om det her har noget med skolen at gøre, jeg tror mest, det er leg, sagde Emil, da han blev sat til at styre en legobil ved hjælp af en iPad. Men det var meget seriøst ment, for det var et af 2010’ernes bud på læring gennem leg, og det gik senere også op for Emil Hartig.

- Det er lidt matematik og lidt billedkunst. I billedkunst skal man være kreativ, og i matematik skal man regne, og man skal også regne her, og man skal også samarbejde, forklarede han.

Det var ikke det bare leg, da Emil og Sufyan skulle styre en legobil med en Ipad.

Et kig gennem 2010'ernes indslag om børn viser, at de er både koge og klimabevidste. Det flugter fint med, at et flertal af de 6-9 årige i en undersøgelse fra 2019 har sagt, at det at redde planeten, er målet for deres liv.