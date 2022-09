Skænderi udviklede sig: Bilist påkørte mand med vilje

Påkørslen fandt sted på Horsensvej i Ørting ved Odder, og politiet blev kontaktet onsdag klokken 19:25.

- Det er cyklisten selv, som ringer. Ud fra forskellige vidneforklaringer finder vi frem til føreren af bilen, siger Jacob Christiansen, som er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Ophedet skænderi over parkering

Den 50-årige cyklist forklarede, at han var kommet kørende på cykelstien, da han måtte bremse for en bil, som havde parkeret ind over stien.

Ved siden af bilen stod den 61-årige fører, som cyklisten indledte en diskussion med, da han var vred over bilens parkering. Det førte til et ophedet skænderi, og cyklisten gav bilisten et skub, inden han cyklede derfra.