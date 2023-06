Pludselig tabte Helene alt håret

Helene Sprogøe sad en aften og rodede sig i håret, da hun fik sig lidt af en overraskelse. Hendes fingre fandt et område i hovedbunden, hvor hun ikke havde noget hår. - Hvad, hvorfor har jeg en bar plet her? husker hun, at hun tænkte. Bekymret for, hvad det var, rodede hun mere rundt i håret og fandt flere og flere bare pletter. Hurtigt slog tanken hende, at det ikke kunne være helt normalt, og så kontaktede hun sin læge.

quote Jeg følte, at jeg manglede noget at mig selv, da mit hår var faldet af Helene Sprogøe

Det var først, da hun sad hos en hudlæge, at hun fik en forklaring på, hvad det kunne skyldes. Her fik hun at vide, at det højst sandsynligt var pletskaldethed, hun led af. - Et år efter, jeg opdagede de bare pletter, var jeg skaldet, siger Helene Sprogøe.

Hun fortæller også, at hun i en periode ikke havde ret meget hår i siderne, men at hun satte det sidste hår op i en hestehale og gik med pandebånd får at skjule de bare områder. - Folk vil jo sige, at det bare er hår, men det er ikke bare hår for en kvinde, mener hun. Det kom bag på hende, hvor meget det egentlig påvirkede hende, at de bare pletter blev større og større, og at hun følte sig mindre feminin.



- At stå der og se ens store, tykke hår falde af stille og roligt. Det var en rigtig hård periode, siger Helene Sprogøe.

Frygten for, at det sker igen Og selvom hun i dag har fået sit hår tilbage og i lang tid kun har fået små bare pletter, er det en oplevelse, der ikke lige er til at ryste af sig. - Jeg kan mærke, at det påvirker mig, at jeg har stået i den situation, siger Helene Sprogøe - Jeg følte, at jeg manglede noget at mig selv, da mit hår var faldet af, fortsætter hun. Hun fortæller også, at hun har oplevet, hvordan nogen troede, at hun havde haft kræft, siden hun havde mistet håret.

Et billede, der blev taget af hende til et bryllup, satte også tanker i gang om, hvordan andre så hende. Der kunne man nemlig ane en skaldet plet i hendes hovedbund. - Jeg kunne mærke, da jeg så det billede, at det betød noget, at man kunne se den bare plet og at mine øjenbryn også var væk, fortæller hun. Efterfølgende valgte hun at få sine øjenbryn tatoverede.

Pletskaldethed Pletskaldethed kaldes også alopecia areata og er pludseligt opstået hårtab i afgrænsede områder. Kan opstå i hårbunden, øjenbryn, skægget eller i kropsbehåringen Hos mere end 80 pct. kommer håret tilbage af sig selv inden for 1-2 år Pletskaldethed kan være en belastning for selvværd og livskvalitet, men sygdommen er helt ufarlig. Årsagen til pletskaldethed er ukendt, og sygdomsprocessen er ikke klarlagt. Det har været foreslået, at både miljøfaktorer (blandt andet infektioner) og psykisk stress kan være det, der udløser hårtabet hos arveligt disponerede personer. Arvelighed er højst sandsynligt afgørende for, at du får pletvist hårtab. Pletskaldethed starter ofte i hårbunden med en eller nogle få møntstore områder med hårtab, som gradvist bliver større i løbet af nogle uger. Skæg, øjenbryn og øjenvipper kan også være påvirket. I sjældne tilfælde kan hårtabet ramme hele hårbunden og al kropsbehåring. Forløbet varierer meget og mere end halvdelen af personerne får håret tilbage igen af sig selv inden for seks måneder. Tilbagefald ses hyppigt. Hos enkelte personer er tilstanden aktiv i flere år, ofte således at der kommer genvækst af hår på de ældste pletter, mens der opstår nye pletter med hårtab. Kilde: Sundhed.dk arrow-down

Vil bryde tabu På Instagram begyndte Helene Sprogøe at dele sine private billeder af, hvordan hun begyndte at tabe håret. Nu har hun levet med pletskaldethed i 11 år, hvor det har gået op og ned. Ved at dele sin historie håber hun, at hun kan være med til at gøre det nemmere for andre at åbne op om lidelsen.

quote Jeg vil selvfølgelig være rigtig ked af, hvis det skulle falde af igen Helene Sprogøe