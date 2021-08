Fredag kan man få vaccination uden tidsbestilling

- Nu forsøger vi at fjerne alle forhindringer for at blive vaccineret. De sidste, der ikke er vaccinerede, har jo mange forskellige grunde til det.

- Nogen ønsker det ikke, og det anerkender vi selvfølgelig. Men for andre handler det om, at de måske ikke er så gode til at bruge en computer. Og for andre igen har det været svært at beslutte sig. Den nemme adgang via drop-in kan måske få dem til at træffe den, siger Anne Overgaard Bohlbro, kvalitetskonsulent ved Regionshospitalet Horsens.



Det vil være muligt at få sit første vaccinationsstik, og hvis man venter på at kunne få sit andet, er det også muligt. Man skal bare være sikker på, at der er gået nok tid siden ens første stik.