Ny undersøgelse: Udbredt vaccine stadig effektiv efter et halvt år

Danmark er et af de lande, der modtager coronavacciner fra Moderna. Det sker igennem indkøbsaftaler, som EU har ansvaret for.

Der skal to doser af Modernas coronavaccine til for at opnå den bedst mulige beskyttelse imod coronavirusset.

Herhjemme skal der som minimum gå 28 dage mellem første og anden dosis af vaccinen.

For hele 2021 regner Moderna med at kunne producere mellem 800 millioner og en milliard doser af sin vaccine.