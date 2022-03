Eksperiment: Det fik elever ud af 30 dage uden smartphone

Men hun fortæller også, at hun har kunnet mærke en positiv forskel ved tiden væk fra sociale medier og hyppige notifikationer.

- Den største forandring jeg kan mærke er, at jeg ikke har den uro i kroppen hele tiden, og ikke har behovet for hele tiden at kigge på et eller andet, siger hun.

Viktor Skibelund Vejlø fortæller også, at han har sovet meget bedre, efter han ikke har haft sin smartphone og derfor ikke fik notifikationer, når han prøvede at sove.