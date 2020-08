Østjysk naturperle får wc: Slut med toiletbesøg i naturen

Mange kender det sikkert. Du står og nyder naturen, og så sker det. Du skal på toilet.

De fleste mænd finder en busk, og så er den sag ude af hans verden. Knap så let er det for kvinder, og endnu værre er det for alle, hvis det ikke kun er tis, der er på vej.

Det dilemma er nu fortid ved parkeringspladsen tæt på den urgamle Sangstrup Klint på Djursland. Et offentligt toilet - handicapvenligt - er nu åbent for alle, der gæster det smukke område.

Toiletbygningen er i samme stil som ved andre kystnære områder i Norddjurs Kommune - eksempelvis ved Fjellerup Stand og Voer. Foto: Norddjrs Kommune

- Det er et plus for miljøet, men også for alle dem, som bruger området, siger en glad formand for Sangstrup Beboerforening, Henrik Borg.

Åbent året rundt

Det er Norddjurs Kommune, der har betalt de 295.000 kroner, det har kostet at opføre toiletbygningen.

Bygningen skal efter planen stå åbent året rundt, forklarer skov- og landskabsingeniør i Norddjurs Kommune, Joan Niedobroski Knuden.

- Toilettbygningen ligger rigtig fint i forbindelse med parkeringspladsen og de andre små bygninger, der er der i forvejen, siger hun.

Mens kommunen har betalt bygningen, er det Sangstrup Beboerforening, der har lagt jord til.

Toilettet er handicapvenligt. Det er også frostsikret, så planen er, at det står åbent året rundt. Det er Norddjurs Kommune, som betaler for rengøringen. Foto: Henrik Borg

Allerede i 2005, hvor Henrik Borg også var formand for beboerforeningen, var det på tale at få lavet et toilet.

Siden er området kun blevet mere og mere besøgt, og særligt under corona-nedlukningen blev stedet godt besøgt.

- Der var dage med 40 biler på parkingspladsen på samme tid, siger Henrik Borg og fortsætter:

- Stedet er er velbesøgt af mange grupper. Dykkere, kunstnere, naturelskere og turister, og vi lokale bruger også området selv. Især for kvinder er det vigtigt, at toilettet nu er her.

Problemer med toiletbesøg i naturen

Toilettet ligger helt ud til stranden, og området ligger inden for en strandbeskyttelseszone.

Processen med at få den rette tilladelse er en af de ting, som har skudt projektet. Senest var det dog Norddjurs Kommunes dårlige økonomi i 2018, som fik sendt planerne til hjørne.

Sangstrup og Karlby Klinter Sangstrup Klint hænger sammen med den lidt lavere Karlby Klint. De to spektakulære klinter er kun adskilt af en bred ådal. Der er fossiler overalt ved klinterne. På selve stranden kan man relativt nemt finde forstenede søpindsvin imellem de store mængder flint, der er skyllet sammen i en imponerende flot strandvold. Udover de flotte fossiler, er det også ret unikt, at det nederste lag af Danskekalken, Bryozo-kalken, når her helt op til overfladen ved klinterne. Som følge af dette er der gjort betydelige flintefund fra stenalderen. Flere steder langs de i alt 5 kilometer lange klinter er der kanonkuglehuller. Hullerne siges at stamme fra 2. verdenskrige, hvor tyske krigsskibe skød deres kanoner ind med klinterne som mål. Kilde: Visit Djursland Se mere

Nu er det hele dog faldet på plads, og det er godt, mener Henrik Borg.

- Der er lokale, som på deres gåture har fundet rester efter folks toiletbesøg i naturen. Det håber vi at undgå i fremtiden, siger han.

Han tror på, at stedet fortsætter med at være velbesøgt, og at der måske vil komme endnu flere, når nyheden om toilettet når ud.

- Sangstrup Klint og Karlby Klint i nærheden bliver brugt til at promovere Norddjurs som et naturskønt sted, og med toilettet bliver det nemmere at besøge stedet her i længere tid, siger Henrik Borg.