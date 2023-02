Ny legeplads på vej med helt særlig inspirationskilde

Den nye legeplads ventes at koste i underkanten af 1,5 millioner kroner, og den kommer til at skille sig gevaldigt ud fra andre.

- Den er slidt meget ned, og seneste syn viste, at meget skal udskiftes. Derfor griber vi muligheden for noget nyt, og gentænker det hele, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, til TV2 Østjylland.

Den kommer til at erstatte den naturlegeplads, der er ved herregårdsmuseet, men som efterhånden er ret medtaget.

Herregårdslegepladsen tager udgangspunkt i det gamle herregårdsanlæg, som museumsdirektøren her står foran.

Herunder kan du swipe til høje se en stribe illustrationer af, hvordan den nye legeplads kommer til at se ud.

- Vi ønsker, at børnefamilier kan begynde museumsbesøget på legepladsen og opleve herregården på en helt anden måde, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark.

Derudover etableres der lydsøjler, som fortæller herregårdshistorier og sender børnene ud på jagt på legepladsen efter detaljer. På den måde håber museet, at mange børnefamilier kan få en god introduktion til et besøg på selve herregården.

- Der er ikke så mange kulturtilbud her i området, så vi håber også, at sådan en legeplads også kan være med til at lokke nye til og få folk til at få øjnene op for vores mange gode tilbud.

- Det er også en måde for os at række ud til lokalområde. Det giver os så meget, og vi vil gerne give noget tilbage, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark og tilføjer:

Legepladsen placeres i Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle, når man kommer ad det offentlige stisystem.

Gammel Estrup Herregårdsmuseum har via en lang række fonde sikret sig finansieringen af den nye legeplads. Men museet ønsker faktisk at udbygge legepladsen yderligere i forhold til de illustrationer, der er her i artiklen.

- Vi har finansieringen hjemme til kernen af legepladsen, men vi vil gerne have flere ting, så den kan blive endnu federe, siger museumsdirektøren, der altså må trække i arbejdstøjet for at sikre yderligere finansiering, hvis også den del skal blive til virkelighed.

Den nye legeplads, der er udviklet i samarbejde med legepladsfirmaet Elverdal, ventes indviet den 17. juni.