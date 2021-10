Nu kommer der millioner til cyklister på farlig vej

Han bor selv i Grenå og har kørt forbi Homå og Trustrup på Århusvej mange gange, fortæller han. Projektet kommer ifølge folketingsmedlemmet til at strække sig over tre år, inden det står færdigt, og det er han godt tilfreds med.

- Det er supergodt, så vi kan få den cykelsti, siger Leif Lahn Jensen.

Synes du, tre år er hurtigt?

- Det tager åbenbart så lang tid. Så når jeg siger "hurtigt", handler det om det samlede forløb. Det er derfor, jeg er så glad for, at det er kommet nu, så vi kan komme i gang så hurtigt som muligt.

- Jeg kan ikke kloge mig på, om tre år er hurtigt eller ej - jeg er ikke vant til at lægge cykelstier. Jeg kan bare være glad for, at vi nu kommer i gang, siger Leif Lahn Jensen.