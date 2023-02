Mulig forurening skaber bekymring: - Vi skal rette op på det nu

Borgere, fiskere og politikere har flere gange delt deres bekymring for, hvor meget det naboskab forurener Alling Å. Og nu har Kim Pless-Schmidt sat sig for at undersøge, hvordan det egentlig står til.

Det er en biolog i gang med at undersøge. For syd for Randers strømmer Alling Å tæt forbi virksomheden Nordic Waste, der behandler forurenet jord og leder overfladevand ud i åen.

- Det, jeg undrer mig over, er, at hele den her store artssammensætning, som jeg ved burde forekomme her, faktisk ikke er her. Det er kun meget få arter, vi ser lige her et stykke væk fra Nordic Waste, forklarer biologen.

Siden udslippet af overfladevand i januar har medarbejderne arbejdet hårdt for at forhindre en gentagelse af det, der ikke må ske.

- Jeg kan ikke lade vær med at tænke på vores fremtid, når man kigger herned. På vores børn og dem, der kommer efter os. Hvad det er for noget, der løber i vores fisk og miljø, sagde Anker Boje tilbage i januar.

En biolog har sat sig for at undersøge vandet i Alling Å. Syd for Randers strømmer Alling Å tæt forbi virksomheden Nordic Waste, der behandler forurenet jord og leder overfladevand ud i åen. Borgere, fiskere og politikere har flere gange delt deres bekymring for, hvor meget det naboskab forurener Alling Å.

En biolog har sat sig for at undersøge vandet i Alling Å. Syd for Randers strømmer Alling Å tæt forbi virksomheden Nordic Waste, der behandler forurenet jord og leder overfladevand ud i åen. Borgere, fiskere og politikere har flere gange delt deres bekymring for, hvor meget det naboskab forurener Alling Å.

- Nu skal man være varsom med at give garantier, men jeg kan garantere dig, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at det ikke skal ske igen. Det er simpelthen fundamentet for vores virksomhed, at vi overholder alle regler og i øvrigt understøtter et godt miljø, siger Lene Lange, der er direktør i Nordic Waste.

Renser vand og sender det ud i åen

Når der falder meget regn, opstår der store søer af overfladevand på virksomhedens areal, og det kan skabe problemer.

Vandet, der har været i kontakt med det forurenede jord, skal bagefter renses. Inden vandet igen ledes ud i Alling Å.

Er det nok for at sikre, at vandet faktisk ikke er forurenet, når det rammer åen?