Motorvej fra Aarhus til Grenaa: - Det er nummer et på min liste

Flere vil flytte på landet

- Vi ser allerede nu, at befolkningstilvæksten vækster i Norddjurs, og det er nemmere at sælge huse på landet. Der er flere, der vil bo på landet. Og det er vigtigt med god infrastruktur, hvis man vil pendle til sit arbejde, siger Mette Haase Lindhardt fra Erhverv Grenaa.



Leif Lahn Jensen frygter, at konsekvensen ved at lade være med at etablere motorvejsforbindelsen vil være, at færre virksomheder og privatpersoner flytter til Djursland.



- Det, der kunne ske, er, at trafikken blev mere og mere tung, så virksomheder og andre ikke har lyst til at flytte hertil, så derfor haster det med at få en motorvej hertil, siger Leif Lahn Jensen.