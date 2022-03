Mona passer selv sine børn - snart får flere samme chance

Aleksander Myrhøj oplever, at hjemmepassere ofte er ressourcestærke mennesker med en høj familieindkomst.

- Som enlig er det stort set umuligt at bruge ordningen, og det samme for to forældre med lavindkomst, siger han.

Men er det ikke netop derfor smart at yde økonomisk støtte?

- Selvom man vælger at give tilskud, er det stadig kun for nogle bestemte folk, fordi tilskuddet alligevel er så relativt lille. Derfor kan hjemmepasning potentielt være med til at øge skel i samfundet og forhindre, at vi mødes i fællesskabets institutioner.

Dagtilbudsloven fastsætter blandt andet grænser for, hvor meget kommunerne maksimalt må udbetale til forældre, der vil hjemmepasse.

Håber, at flere vil blive hjemme med børn

I haven ved Hemmed Mark er formiddagen ved at forbi for Luna og Frederik Kamp.

Deres mor håber, at flere forældre vil gå i hendes fodspor og blive hjemme med deres børn.