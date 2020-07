Mary skal udsætte forhistoriske fisk i Kattegat

Der mangler rokker i Kattegat. For de store flade fisk er rovdyr og spiller derfor en vigtig rolle i havet ved at holde det øvrige marine liv i en sund balance.

Derfor har Kattegatcenteret, WWF Verdensnaturfonden og H&M opdrættet 50 rokker af arten sømrokke, som Kronprinsesse Mary i august skal lukke ud i Kattegat.

- Det danske havmiljø er under et enormt pres fra intensivt fiskeri, forurening og udledning af næringsstoffer fra landbruget. Det gælder også sømrokken, der er en ikonisk og på sin vis eksotisk art i danske farvande. Derfor er jeg også særligt stolt over dette projekt, der skal skabe ny viden og opmærksomhed om sømrokken, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Sømrokkerne er blevet opfostret på Kattegatcenteret, som har fået tilladelse til at udsætte i alt 50 dyr. Foto: Free

Forhistorisk levn

I de pressede danske have er det især de store rovfisk som hajer og rokker, der har det svært. Og det er rigtig ærgerligt, for rokken er en forhistorisk art, der har overlevet dinosaurerne. Det er 425 millioner år siden rokkerne kom til verden og i Danmark lever der i alt 14 forskellige rokkearter.

Når det er kronprinsesse Mary, som skal sætte de opdrættede rokker ud i naturen, så skyldes det, at hun har overtaget Prins Henriks post som præsident i WWF Verdensnaturfonden.

- Vi er meget glade for Kronprinsessens deltagelse i rokkeudsætningen i dag, og sammen med H&M og Kattegatcentret håber vi at skabe større fascination af nogle af de arter, som har eksisteret i længst tid på vores klode. For med fascination følger begejstring, og det giver en lyst til at beskytte naturen, som der i den grad er behov for i dag, siger generalsekretær Bo Øksnebjerg.