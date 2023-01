Lystbådejere får uventet regning på 140.000 kroner

Søren Jongberg ringer 112 for at få fat i beredskabet, da en herreløs kutter den 22. oktober sidste år pludselig befinder sig på bunden af Grenaa Marina.

- Jeg får at vide, at kutteren er sunket, og jeg går over og kan se, at der er et stort olieudslip, siger Søren Jongberg, som er forperson for Grenaa Marina.

Beredskabet ankommer og inddæmmer olien. Det bliver til en regning på 88.000 kroner, som Norddjurs Kommune betaler, fordi den tilfalder lodsejerne.

Hvem skal betale regningen?

Udgiften på 140.000 kroner for efterfølgende at få båden hevet op, vil kommunen ikke røre fordi Grenaa Marina gjorde det uden forudgående aftale.

- Det er jo ikke rimeligt at havnens brugere, hvoraf hovedparten for øvrigt er pensionister, skal sidde med sådan en regning. Der er jo ikke økonomi i sådan en lille forening til at dække sådan nogle omkostninger, siger Søren Jongberg.

Grenaas Marinas bestyrelse tog selv beslutningen om, at få hevet kutteren op af flere årsager.

- Vi ved der var olietønder nede i, så det var for at begrænse yderligere olieudslip. Og så også for at finde ud af, om der har været en kriminel handling bagved, og det har der så været, båden var sænket bevidst, siger Søren Jongberg.