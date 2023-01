Faldt i havnen: Kørt til hospitalet i kritisk tilstand

En yngre mand var natten til lørdag særdeles heldig med, at det ikke gik værre, da han røg i vandet i havnen i Grenaa. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Rene Ludvig, lørdag morgen.

- Det er dét, som vi ofte ser. En ung mand, som er spirituspåvirket, kommer lidt for tæt på og falder i. Han forsøger at svømme ind, men det lykkes ikke, forklarer han.

Den yngre mand, som er 18 år, råbte om hjælp, da han faldt i vandet lidt over midnat. Tilfældige forbipasserende i området hører ifølge vagtchefen hans råb om hjælp - og det bliver hans redning.

- De kaster noget reb ned til ham og får ham reddet op, siger Rene Ludvig.

Underafkølet

- Han er underafkølet og bliver kørt i kritisk tilstand til hospitalet. De får hurtigt pumpet noget varme i ham igen, og han har det efter omstændighederne godt igen, fortæller vagtchefen.

Han advarer generelt mod at komme for tæt på kajen og vand, når man har fået for meget at drikke.

- Det kan godt være, at man er stor og stærk og tænker, at man godt kan svømme, men det går lynhurtigt med at blive kølet ned, fortæller han.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere undersøgt hvor farligt, det egentligt er, når man falder i iskoldt vand. Resultatet kan du se i videoen herunder.