Edward blev bedt om at smutte: -Jeg forstår det ikke

- Jeg fik at vide, at det nu var forbudt at sælge og at området er privat. Det kunne ikke diskuteres. Jeg forstår ikke hvorfor. Jeg skrev det på Facebook, fordi jeg var ked af det, siger 70-årige Edward Buczek.

Sælgeren skriver nemlig, at han har fået forbud mod at sælge aviser foran Kvickly i Grenaa, og det har fået en lang række borgere til tasterne under opslaget, hvor der er opstået en hidsig tråd.

Et opslag fra Hus Forbi-sælgeren Edward Buczek skaber lige nu stor debat i en lokal gruppe for borgere i Grenaa på Facebook.

Han har ifølge eget udsagn solgt Hus Forbi-aviser i 19 år, og han mener ikke, at han har gjort noget, der skulle kunne udløse et forbud mod at sælge foran Kvickly.

- Jeg er kommet der i så mange år og kender en hel masse mennesker. Mange vil gerne snakke lidt. Jeg tror måske nok, jeg kommer til at savne nogle nu, siger Edward Buczek.

Har du eller andre sælgere generet kunder eller på andre måder skabt problemer for Kvickly?

- Det tror jeg ikke. Jeg sælger alene, og jeg gør ikke andet end at hilse og snakke. Der er så mange, der gerne vil snakke lidt, siger han.

Edward Buczek, der oprindeligt kommer fra Polen, bor i Hammelev uden for Grenaa sammen med nogle andre. Han ønsker ikke at tale så meget om sin fortid, men fortæller, at han har 'lang og svær historie' bag sig, og at han tidligere har været hjemløs.

Efter forbuddet mod at sælge aviser foran Kvickly i Grenaa er Edward Buczek søndag taget til SuperBrugsen i Glesborg for at sælge. Andre dage tager han til Auning, Rønde eller andre butikker i Grenaa.

Kvickly i Grenaa ønsker ikke at udtale sig om sagen.