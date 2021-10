Byrådskollega om dømt DF'er: - Hård retorik er ikke alt

Primært for at lægge kant til Dansk Folkepartis konkurrenter på højrefløjen fra Nye Borgerlige, fortalte Steen Jensen.

Men hård retorik er ikke en kvalitet i sig selv. Sådan lyder det fra Aleksander Myrhøj.

- Vælgerne må vurdere, hvem der har den hårdeste retorik (af DF og NB, red.). Jeg vil bare sige, at hård retorik ikke nødvendigvis skaber de nødvendige forandringer i vores kommune, siger SF'eren.

Polariserer debatten

Aleksander Myrhøj er bekymret over, hvordan politikere som Steen Jensen kan begynde at skubbe til grænserne for, hvad man kan tillade sig at sige.

- Jeg kunne godt være bange for, at det gør en hård retorik endnu hårdere. At sætte lighedstegn mellem en hård retorik og en hård politisk linje vil være med til polarisere debatten yderligere og ikke kun på det her område, siger Aleksander Myrhøj og fortsætter:

- På alle områder har vi i de seneste år set et tiltagende hårdt debatmiljø både på sociale medier, til debatter og i dialog med borgerne. Det skal vi have ændret på, for ellers er der til sidst ikke nogen, der gider deltage. Hverken politikere og slet ikke borgere.



Men har han ikke lov til at at bruge dommen, som han vil?

- Det er enhver politiker frit for. Jeg siger bare, at jeg er glad for, at vi i SF vælger at snakke politik i stedet for personer, siger Aleksander Myrhøj.

TV2 ØSTJYLLAND har mandagen igennem forsøgt at få Steen Jensen i tale, men han har ikke ønsket at deltage.