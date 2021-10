Dømt DF'er: - Skriv bare at jeg er et racistisk, nazistisk fjols

Dom som valgkampagne

Efter dommen blev Steen Jensen (DF) af sin advokat rådet til ikke at udtale sig om den. Han afslører det nu her kort inden kommunalvalget, fordi han vil have vælgernes dom, fortæller han.

- Jeg har gået med den her hemmelighed i lang tid. Nu siger jeg til vælgerne, at jeg gerne vil have deres dom. Hvis de synes, at det, jeg har sagt, er forkert, så skal de stemme på en anden. Hvis de synes, at det, jeg har sagt, går i tråd med det, de mener, så skal de stemme på mig, siger han og tilføjer:

- Du må gerne skrive en stor artikel om, at jeg er et racistisk, nazistisk fjols, for det vil kun give mig flere vælgere.

Hvorfor tror du det?

- Jeg regner med, at det tavse flertal, der er imod den ekstreme indvandring, vil holde med mig.

Forsøger du med denne dom at promovere dig selv forud for valget?

- Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke vil kædes sammen med nazister. De har begået nogle af de værste handlinger i historien. Det vil jeg ikke sættes i bås med.

- Men jeg har ikke noget mod, at venstrefløjen udstiller mig som en racistisk, nazistisk type, der ikke vil modtage samtlige verdens flygtninge. Det har jeg ingen problemer med, for det vil jeg ikke.

Men prøver du at skille dig ud i kommunalvalget og promovere dig selv med denne dom?

- Det er faktisk en af grundene, ja. Vi har jo Nye Borgerlige til højre for os, og jeg vil gerne fortælle vælgerne, at jeg er meget, meget hård i udlændingedebatten. Så siger jeg det her for at fortælle eventuelle vælgere, der vil stemme på Nye Borgerlige, at de ikke behøver det. For jeg er der, og jeg er vagthunden i Norddjurs byråd, der altid har gået imod indvandring. Altid.

Der er nok en del, der vil mene, at det ikke er ordentligt at promovere sig selv inden et valg med en dom fra en dansk domstol, hvor man er blevet kendt skyldig.

- Det er jeg helt med på, men du kan spørge Inger Støjberg, hvad der sker med hende nu her. Hvis hun melder sig ind i Dansk Folkeparti og bliver dømt (i rigsretten, red.), så vil hun få tusindvis af stemmer.

Så det er ikke noget, du har nogen skrupler med?

- Jeg har ingen skrupler med at sige den sandhed, som alle danskere siger til mig, afslutter Steen Jensen.