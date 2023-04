Brand på Anholt: Forsvaret har fløjet brandfolk til øen

Et gammelt, ubeboet bindingsværkshus på vejen Ageren i Anholt by er brændt.

Beredskab og Sikkerhed fik anmeldelsen om ildebranden klokken 16.09 tirsdag eftermiddag. I første omgang rykkede beredskabet på Anholt ud til branden og gik i gang med slukningsarbejdet.

Men branden var så stor, at der blev sendt billeder til Beredskab og Sikkerhed på fastlandet, og her blev vurderingen, at der skulle iværksættes en nødplan.

- På de billeder, vi fik tilsendt, kunne vi se, at det var en ret kraftig brand, så vi iværksatte nødplan om assistance. Det betyder, at vi skal have fløjet nogle brandfolk derover, siger operationschef Johnny Damborg og tilføjer:

- Det foregår sådan, at vi bestiller en helikopter fra Forsvaret, som kommer fra Karup. Og så kører en flok brandfolk fra stationen i Kolind til Aarhus Lufthavn i Tirstrup, hvorfra helikopteren flyver dem til Anholt, siger han.