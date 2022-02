Alle hadede øjebæ-hus - så trådte Ejner til med en stor pose penge

Vita Glad Petersen sætter pris på, at det nu bliver det nemmere at håndtere alle de mange feriegæster, der kommer til byen hen over sommeren.

Og så er hun også lettet over, at den slidte ruin af et hus er blevet fjernet, og at den nye parkeringsplads er lavet pænt.

- Han har jo fjernet det skide hus, kørt sand på og lavet muren rundt om, så han har også lagt virkelig mange timer i det. Bare skiltene har jo kostet 5.000, og der går han bare ikke på kompromis med noget - det skal være i orden, siger hun grinende.