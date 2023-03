25-årig varetægtsfængsles for forsøg på manddrab

To af dem, en 19-årig og 54-årig kvinde, blev varetægtsfængslet i fire uger, mens en 20-årig kvinde fik opretholdt fængslingen i tre gange 24 timer.

En 25-årig mand, der er sigtet i sagen om drabsforsøg mod en 19-årig mand på Campus Djursland, varetægtsfængsles i fire uger efter et knap tre timer langt grundlovsforhør ved Retten i Randers. Det skriver Ritzau.

Det 19-årige offer fik brækket sin næse, inden der blev sat ild et værelse på Campus Djursland tirsdag aften.

Fløjet på Rigshospitalet

TV2 Østjylland var til stede ved grundlovsforhørets start, da dørene blev lukket, fordi der ifølge sigtelsen er mindst én ukendt medgerningsmand på fri fod.



Den nu varetægtsfængslede talte dansk under retsmødet, men havde en arabisk tolk med til at hjælpe undervejs. Han har lysbrun hud og et mellemøstligt navn.

Den 19-årige mand, der kom til skade ved branden, blev fløjet på Rigshospitalet i København for behandling af sine skader, og han var uden for livsfare igen onsdag morgen.

Han var på besøg hos en bekendt, der bor på kollegiet, da branden opstod.