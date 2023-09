Ét spor åben på E45: Flere hundrede døde griser - kan spærre motorvej i tre timer

Det vil foregå ved, at dyrene bliver taget ud af dyretransport en ad gangen og aflivet.

Der er en dyrlæge til stede, der vurderer, om dyrenes skader er så alvorlige, at de skal aflives.

Det skyldes, at en del af de grise, der overlevede branden, skal aflives dyreetisk korrekt. Derefter skal der ryddes op på motorvejen, hvor der ligger flere hundrede døde grise.

Opdateret klokken 07.36: Et spor er nu farbart i nordgående retning, mens der stadig er helt spærret i sydgående retning, oplyser Vejdirektoratet.

Der ligger angiveligt flere hundrede døde grise på motorvejen, som skal fjernes, inden der kan åbnes for trafikken.

- Vi har modtaget en anmeldelse via 112 om, at der er brand i en lastbil på motorvejen i det sydgående spor. Den kommer ind klokken 03.54. Det er en dyretransport. Der er grise i bilen, og det skal håndteres.

De store trafikale udfordringer skyldes, at en grisetransport i nat brød i brand på motorvejen er spærret mellem afkørsel 48 og 49 omkring Aarhus. Vagtchef Peter Hallstrøm fortalte tidligere på morgenen:

Det er meldingen, efter et færdselsuheld med en dyretransport i brand på E45 i flere timer har spærret motorvejen i begge retninger.

Et ukendt antal grise er blevet aflivet i løbet af morgenen.

Klokken 06.50 oplyste Østjyllands Brandvæsen, at der var ankommet en dyrlæge til stedet, som skal vurdere tilstanden på de grise, der er i lastbilen.

Ifølge operationschef Steen Boje er der risiko for, at dyrene enten har fået brand- eller røgskader i forbindelse med, at der udbrød brand i lastvognens bremser.