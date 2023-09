Kaos på motorvej: Chauffør slap grise fri - kort efter skød betjente de første dyr

- Flere af grisene var kommet til skade, mens andre havde været udsat for en voldsom stressfaktor i forbindelse med episoden. Derudover løb der grise rundt i mørket på motorvejen til fare for trafikanterne i morgentrafikken, hvorfor vi besluttede, at de skulle aflives hurtigst muligt, siger vagtchef Mikkel Møldrup i en pressemeddelelse.

Klokken 03.54 i nat brød en dyretransport i brand på Østjyske Motorvej, da bremserne overophedede og skabte meterhøje flammer. Det fik chaufføren til at åbne for lastrummet, så dyrene kunne slippe ud på vejen.

Trafikkaos hele morgenen

Det store kaos efter branden spærrede motorvejen i begge retninger i flere timer i morgentrafikken mandag morgen.

Omkring klokken 08.15 blev sporene i nordgående retning åbnet, mens de mandag formiddag stadig er spærret i sydgående retning, mens der bliver ryddet op efter de mange døde grise.

- Episoden har medført en del trafikale gener på de fleste vejstrækninger i den vestlige del af Aarhus, og opgaven har også krævet en større indsats fra myndighederne. Vi har nu haft en drone i luften for at få et overblik over situationen, og de sidste overlevne grise er efterhånden blevet udfundet og sat på en dyretransport for at blive kørt væk fra stedet, siger Mikkel Møldrup.

Den involverede lastbil er blevet sikret med henblik på nærmere undersøgelser, mens sagen vil blive efterforsket. Ingen personer er på nuværende tidspunkt sigtet, og Østjyllands Politi har pt. ikke yderligere kommentarer til sagen.