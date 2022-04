Vil ikke følge ukrainsk opfordring - beholder russisk gadenavn

Kamtjatka.

Det er måske ikke lige et navn, der ringer en klokke. Men det er navnet på en russisk halvø på størrelse med Italien og også navnet på en gade i Horsens.

Dermed er den blevet relevant for en ukrainsk henvendelse.

For et par uger siden fik en række østjyske borgmestre nemlig en hilsen fra førstesekretær Bohdan Kost på den ukrainske ambassade.

Her opfordrer han kraftigt byerne til at overveje at omdøbe eventuelle russiske gadenavne.