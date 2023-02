Straffes for syv år gamle opslag på Facebook: - Det er chikane

- Det er et fuldstændig uigennemsigtigt system, og det er så godt som umuligt at få at vide, hvorfor man får karantæne, og hvad der egentlig skal til, før Facebook vurderer, reglerne er overtrådt. Det er dybt demokratisk uretfærdigt, siger Benjamin Rud Elberth, direktør i Elberth Kommunikation og ekspert i sociale medier.

Op mod ti karantæner er det blevet til. Facebook har flere gange begrænset, hvor mange der ser hans opslag, og i perioder har han også mistet muligheden for at annoncere og sende live.

Blandt andet dette næsten otte år gamle opslag fra 2015, hvor Michael Nedersøe deler et billede fra Djurs Sommerland og fortæller, at han har prøvet forlystelsen 'Hottentot-karrusellen', som der på det tidspunkt var stor debat omkring. Djurs Sommerland har siden hen ændret navnet fra Hottentotten til Abekatten og ændret centerfiguren.

Og derfra begyndte karantænerne at strømme ind. Ikke kun for nye, aktuelle opslag, men for opslag skrevet for flere år siden.

- Det er helt uforståeligt for mig, at jeg ikke kan blande mig i en debat om en forlystelse. Jeg kan ikke se, at det skulle være ulovligt eller hadefuldt eller noget, der berettiger, at Facebook i dag - mange år efter - straffer mig for et ældgammelt opslag, siger Michael Nedersøe.

Han mener, det er særligt problematisk, at han som folkevalgt politiker fra en politiker-side bliver ramt af karantæner og begrænsninger.

- Det er politisk censur og chikane af værste skuffe. Jeg er folkevalgt politiker og har ret til at ytre mig. Det gør mig virkelig harm, siger Michael Nedersøe og tilføjer:



- I dag bruger man jo i høj grad sociale medier til at komme i kontakt med borgere og vælgere, så det er et vigtigt arbejdsinstrument, som jeg ville være træt af at miste, siger han.

Men er det ikke bare, fordi du er gået over stregen i dine opslag?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg er ikke så politisk korrekt, og nogle er måske til grænsen. Men der er intet af det, der er hadefuld tale.

Michael Nedersøe har siden november fået så mange karantæner og restriktioner for de flere år gamle opslag, at Facebook nu har advaret ham om, at hans side helt risikerer at blive lukket ned.