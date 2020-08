Stor brand på gågade i Horsens

Fredag klokken 12.15 blev Sydøstjyllands Brandvæsen kaldt ud til tagbrand på gågaden i Horsens.

Branden var kraftig og udviklede en del røg i området, men fredag eftermiddag er branden igen under kontrol. Det oplyser Sydøstjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi var massivt til stede på Søndergade i Horsens fredag først på eftermiddagen, da en tagbrand brød ud ovenpå en af butikkerne i gågaden. Vi var 27 mand på skadestedet for at begrænse branden fra at brede sig til andre bygninger, siger beredskabsdirektør ved Sydøstjyllands Brandvæsen, René Hemberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvordan branden er opstået kan han ikke sige noget om endnu, men han oplyser, at det brændte kraftigt.

Området er nu afspærret.

På Twitter oplyste Sydøstjyllands Politi, at der var en del røgudvikling, som kunne ses i det meste af Horsens C. De bad derfor beboere i området om at lukke døre og vinduer.

Ifølge Sydøstjyllands Brandvæsen er branden og røgudviklingen dog under kontrol fredag klokken 16.

- De har styr på det dernede nu, men de er fortsat til stede og er i gang med efterslukningen. Derudover arbejder de på at redde værdier ud fra butikker og lejligheder i bygningen, der måtte være påvirket af branden og røgen, siger René Hemberg.

- På nuværende tidspunkt vil der også være væsentligt mindre røg end tidligere.

Røgen dækkede et stort område i Horsens centrum. Privatfoto. Foto: Øxenholt foto

Ingen tilskadekomne

Det er selve taget ovenpå ejendommen, der nu er udbrændt. Derudover brænder det nu lidt i loftkonstruktionen på øverste etage.

- Vi er lige nu ved at få styr på branden i konstruktionen, siger René Hemberg.

Sydøstjyllands Brandvæsen bekræfter, at der ikke er kommet nogen til skade i forbindelse med branden.

- Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden. Men røgen og branden kan have givet vandskader og andet i de øvrige lejligheder og butikker i bygningen, fortæller René Hemberg.