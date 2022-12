Østjyske landmænd får stor hæder

Torsdag var det tid til kåringer på landbrugmessen Agromek i MCH Messecenter Herning, og en af showets store priser gik til en trio af østjyske landmænd, der har en særlig ting til fælles: De elsker grise.

Prisen som Fremtidens Landmand indenfor bæredygtighed gik til folkene bag Go' Gris i Østbirk ved Horsens.

Bag virksomheden står i dag Mads og Martin Mogensen og deres gode ven Jonas Midtgård. Sammen driver de seks gårde med 1000 søer, der leverer 32.000 slagegrise om året. De driver 970 hektar mark, der gør dem selvforsynende i foder til deres grise.

I indstillingen til prisen kan man blandt andet læse, at de tre landmænd er:

'Et gedigent og grundgodt skoleeksempel på, hvordan ansvarlighed fungerer. En ansvarlighed, der er født med benene i simpelt dansk landbrug, men med ufattelig stor kompetence både menneskeligt og fagligt', lyder det i prisindstillingen.

De roses også for at have vist en bæredygtig vej ind i fremtidens landbrug. De har blandt andet engageret sig i biodiversitet, vandmiljø og dyrevelfærd. Derudover bliver de anerkendt for at deltage aktivt i samfundsdebatten om landbrugets fremtid og vilkår.

Go' Gris blev grundlangt i 2008 af brødrene Poul-Erik og Hans-­Jørgen Mogensen sammen med Martin og Mads Mogensen og Jonas Midtgård.