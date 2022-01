I fængsel for at hugge lillefinger af

Det oplyser advokat Alexander Nyborg Christensen, der har været forsvarer for den 27-årige.

Anklageren gik efter, at den 27-årige skulle have haft forvaring. Det vil sige afsoning uden tidsbegrænsning.

Alexander Nyborg Christensen fortæller, at han og hans klient er tilfredse med, at den 27-årige ikke endte med at blive idømt forvaring.

- Vi er glade for, at det bliver tidsbestemt grundet hans alder, siger forsvareren.