Folketingets formand takker af: Derfor blev jeg aldrig statsminister

Når Henrik Dam Kristensen senere tirsdag står klar udenfor ved den store trappe, der fører op til Folketinget, så bliver det sidste gang, han tager imod dronningen som Folketingets formand. Efter over 30 år i politik har han valgt at stoppe.

Karrieren har budt på mange forskellige poster og opgaver, og i midten af 0'erne kunne han været blevet formand for Socialdemokratiet og dermed have været partiets bud på en statsminister.

I 2004 stillede Henrik Dam Kristensen op til Europaparlamentsvalget og blev valgt med 91.232 stemmer. Ved folketingsvalget året efter gik Mogens Lykketoft af som formand for Socialdemokratiet, da partiet gik tilbage, og det ikke lykkedes at tilbageerobre statsministerposten fra Anders Fogh Rasmussen.

Efter valgnederlaget gik der ikke lang tid, før Henrik Dam Kristensen blev nævnt som en mulig ny formand.



Klar til at støtte

Han blev valgt til Folketinget første gang i 1990. Inden han gjorde sin entré på Christiansborg, havde han blandt andet arbejdet som landpostbud i Vorbasse og været skoleleder ved AOF i Grindsted.

I bogen ”Hvad man ikke dør af” fra 2017, hvor Helle Thorning-Schmidt fortæller sin historie til Nina Munch Perrin, fremgår det, at dagen efter valget i 2005 den 9. februar om aftenen mødes de tunge fagforeningsbosser hjemme hos Tine Aurvig-Huggenberger, daværende LO-næstformand.

Her tilkendegiver de alle, at de er klar til at støtte Henrik Dam Kristensen som ny formand for Socialdemokratiet. Næste dag skal de folkevalgte socialdemokrater, som ikke støtter Frank Jensen mødes, og alt er kørt i stilling til, at er klar til at bakke op om Henrik Dam Kristensen.

Ved mødet på Klaus Hækkerups kontor deltager Morten Bødskov, Jan Trøjborg, Henrik Sass Larsen, Lotte Bundsgaard, René Skau Björnsson, Mogens Jensen, Karen Hækkerup, Klaus Hækkerup og Helle Thorning Schmidt. Men hovedpersonen selv deltager ikke. Under mødet bliver Henrik Dam Kristensen ringet op, og her fortæller han, at han ikke står til rådighed.

Har du nogensinde fortrudt den beslutning?

- Nej, det har jeg ikke. Der var rigtig mange, som bad mig om at stille op. Men da det blev alvor, måtte jeg stille mig selv tre spørgsmål. Kan du blive en god statsminister? Er du den rigtige person, der kan hele Socialdemokratiet? Er det her godt for dig og dit liv, og er det her det, du brænder for?