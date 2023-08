Derfor må du stadig kun køre 80 km/t på motorvejen

Det er efterhånden mange uger siden, den sidste asfaltudlægger var færdig på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Ejer Bavnehøj, men alligevel er der fortsat skiltet med hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen. Det er der dog en forklaring på, fortæller Vejdirektoratet nu. Det nye lag asfalt er nemlig nogle steder så glat, at der er risiko for, at bilisterne ikke kan stå ordentligt fast i vådt føre. Det fremgår af en pressemeddelelse. - Desværre viser vores seneste målinger af vejens friktion, at vi endnu ikke kan sætte hastigheden op til 110 km/t, som vi havde forventet. Vi er i gang med at udbedre problemet, og så snart vores målinger viser, at det er sikkert at hæve fartbegrænsningerne, så vil det ske, siger projektchef John Kjærsgaard.

Østjyske Motorvej skal udvides de kommende år fra Vejle til Aarhus, hvor motorvejen om tre-fire år vil være sekssporet. Foto: Vejdirektoratet

Friktionen, altså dækkenes evne til at stå fast, stiger ifølge Vejdirektoratet i takt med, at bilernes dæk slider på vejens overflade. Derudover er Vejdirektoratets entreprenør i færd med i aften- og nattetimerne at foretage udbedringer flere steder på den syv kilometer lange strækning, der er berørt, fortæller John Kjærsgaard til TV2 Østjylland. Mangler et lag mere Vejdirektoratet beklager generne ved den længere rejsetid på strækningen, skriver det i pressemeddelelsen. - Vi opsætter nu supplerende skilte langs strækningen, så det er mere tydeligt for trafikanterne, hvad årsagen til de 80 km/t er, siger John Kjærsgaard. Har trafikanterne i øvrigt undret sig over, at vejen trods flere måneders asfaltarbejde er ujævn, skyldes det, at der mangler et lag asfalt.

