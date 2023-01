16-årige Liv påkørt med vilje - Det er fuldstændig surrealistisk

16-årige Liv Hedevang kom kørende på sin scooter på Vestbirkvej på vej mod Østbirk fredag aften, da hun mødte en modkørende bil.

Bilen kørte med langt lys, og Liv Hedevang blev blændet og havde svært ved at se, så hun blinkede som signal til bilisten.

Der blev ikke reageret, så da bilisten passerede hende, løftede hun den ene arm for at køre vedkommende opmærksom på det.

- Det skulle jeg så overhovedet ikke have gjort. Det endte helt, helt galt, fortæller Liv Hedevang.

For bilisten blev tilsyneladende så provokeret, at vedkommende vendte om, gassede op, og påkørte Liv Hedevang.

- Da han var kørt forbi mig, hørte jeg, at han bremsede op og lavede en uvending. Og så kunne jeg høre, at han accelerede hurtigt bag mig, og lige pludselig mærker jeg et smæld i min ryg, siger hun og tilføjer:

- Han kører direkte ind i mig bagfra, så jeg bliver kastet af. Jeg lander på jorden og mærker med det samme, at det her gør rigtig ondt, og da jeg kigger op, kan jeg se ham køre væk i en fart.

Fremmede hjalp

Hendes scooter - eller knallert 30, som det egentlig er - ligger nogle meter foran hende. Hendes telefon har hun tabt, men kan lige nå den, så hun ringer 112 med det samme.

- Det var meget voldsomt, og jeg mærkede et stort smæld i lænden, så jeg var ikke i tvivl om, at jeg have brug for en ambulance. Jeg lå og hulkede på vejen og kunne kun lige trille ind på cykelstien, men jeg kunne ikke rejse mig, siger hun.

Kort efter holder to biler ind, og nogle forbipasserende kommer hen og taler med hende og bliver hos hende, indtil ambulancen kommer.

- Jeg kunne ikke rigtigt løfte hovedet, så jeg så kun deres ben. Men de var meget venlige og prøvede at berolige mig og tale med mig, siger Liv Hedevang.

Hun blev kørt på skadestuen i Horsens og fandt ud af, at hendes anden nederste ryghvirvel er brækket. Derudover har hun fået en række småskader og blå mærker.

Opfordrer bilisten til at melde sig

Sydøstjyllands Politi bekræfter hændelsen, som Liv beskriver den, over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har fået to henvendelser. En af dem et videoklip, der angiveligt skulle vise den forurettede og en bil. Om det så er den pågældende bil, ved vi ikke endnu, siger politikommisær Rune Andreasen

- Vi er meget interesserede i at høre fra nogen, der har set noget og vil jo selvfølgelig allerhelst snakke med vedkommende, siger kommissæren, der opfordrer vedkommende til at melde sig.

Liv er hjemme i Sønder Vissing igen.

- Jeg er stadig meget skræmt og chokeret. Det var virkelig en surrealistisk oplevelse, og i mit hoved bliver jeg ved med at spille båndet fra de sekunder, hvor jeg bliver ramt. Og så har jeg også mange smerter i kroppen, siger hun.

Hendes familie har delt et opslag på Facebook om episoden i håb om at finde frem til den flugtbilist, der påkørte Liv Hedevang.

Liv husker ikke mange detaljer, udover at bilen var grå og lidt kort, høj og firkantet.

Ifølge politiet starter nummerpladen muligvis med BM.