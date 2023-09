14 års fængsel til mand med rocker-forbindelser

En 37-årig mand fra Jyllinge er mandag blevet idømt 14 års fængsel for at have modtaget adskillige kilo amfetamin.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden har over for en dommer ved Retten i Horsens tilstået, at han to gange i løbet af 2020 modtog sammenlagt 98 kilo amfetamin på adresser i Østjylland.

Politiet mistænker, at det skete i forening med en 41-årig horsensianer, der har tilknytning til en rockergruppering. Ifølge B.T. er håndteringen af stofferne er sket i forening med et 41-årigt medlem af Hells Angels.

De blev begge anholdt og sigtet for handel med store mængder narkotika i slutningen af august.

Den 37-årige er desuden dømt for at have modtaget og videresolgt fem kilo kokain i juli på en adresse i Hvidovre.

Handlen blev planlagt ved brug af krypteret kommunikation, som den 37-årige brugte i forsøget på at skjule sin identitet gennem en anonym profil på tjenesten Sky ECC, skriver NSK.

Jacob Gents, specialanklager hos NSK, er tilfreds med straffen, der er i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

- En solid efterforskning har afdækket handel med meget store mængder amfetamin og kokain, og det er på den baggrund, at sagen allerede er afgjort, siger han i pressemeddelelsen.