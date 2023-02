Seksårige Otto er i erhvervspraktik: - Man kan ikke være for ung

Som regel er erhvervspraktik kun for de større børn i 8-9.klasse i folkeskolen. Men på Friskolen i Hinnerup skal alle eleverne - også de mindste - prøve at snuse til det voksne arbejdsliv.

En af dem er seksårige Otto Venø Holm fra 0. klasse. Han var tirsdag i praktik som gartner ved virksomheden Queen Flowers i Norring.



- Det her er nice. Det er rigtig nice, siger Otto Venø Holm om praktikken.



Han har i løbet af dagen pakket omkring 60 planter.

Praktik giver gnist til skolefag

Skoleleder på Friskolen i Hinnerup, Jeppe Smed, mener, det giver god mening, at alle elever - også de mindre børn - kommer i erhvervspraktik.

- Alle elever kan få noget godt ud af at komme ud og prøve at opleve en anderledes hverdag. Hvis målet er, at man har en god oplevelse og får lov at lave noget spændende og smage lidt på virkeligheden, tror jeg ikke, man kan være for ung, siger Jeppe Smed.

Det er børnene selv i samarbejde med deres forældre, der skaffer en praktikplads.

- Børnene kommer tilbage med store smil og er stolte over det, de har lavet og oplevet. Og vi tror også på, de kommer til at have en anden gnist med ind i fagene, siger skolelederen.

Selvom seksårige Otto Venø Holm har været begejstret for dagen i gartneriet, ved han ikke, om det er det, han gerne vil være, når han bliver voksen.



- Jeg ved ikke, om jeg skal være gartner. Så skal jeg måske lige prøve det lidt mere, siger han.

For Otto Venø Holm består resten af ugen af rundvisninger på en dyreklinik i Hammel, Musikhuset i Aarhus og Folkekirken.