Ny trend skræmmer: - Det er møgfarligt

I Favrskov Kommune er de bekymrede over en ny trend blandt børn og unge.

Det drejer sig om de såkaldte puff- og elbars, der er en form for engangs e-cigaretter.

Det er kun lovligt at sælge puffbars med smag af tobak og mentol, og kun til personer over 18 år. Men begge dele bliver sjældent overholdt.



- Børn og unges hjerne er meget påvirkelige, og derfor skal vi have sat en stopper for det her. Det er møg farligt. Nikotin skader hjernen.

- Det øger risikoen for afhængighed og for psykiske sygdomme som angst og depression. Og det går ud over koncentrationsevnen, siger Birgitte Holm Andersen, der er sundhedschef i Favrskov Kommune.



Snyder de unge

Puffbars bliver ofte solgt i farverig emballage og med tilsat smag af slik. Og det har gjort produktet særdeles populært blandt unge.

De sælges blandt andet via sociale medier som TikTok og Snapchat.



- Alle ved godt, hvor farligt det er at ryge almindelige cigaretter, og de lugter og sviner. Så er der nogle smarte, der udvikler noget andet. Det er simpelthen nogen, der har spekuleret i det, siger Birgitte Holm Andersen.

Hun er bekymret for, at mange unge, og deres forældre, ikke er klar over, hvor farligt produktet er.

- Jeg tror, at der er meget uvidenhed omkring produkterne, hvor meget nikotin der er i dem, og hvor skadelige de er, siger sundhedschefen og fortsætter:



- Vi er voldsomt bekymrede for, at de unge skal begynde at bruge det. Og derfor forsøger vi at oplyse, alt det vi kan, om, hvor farligt det egentlig er.

Birgitte Holm Andersen opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn og unge.

- Alle de voksne omkring de unge har også et ansvar for at få stoppet det her, siger hun.