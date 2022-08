Niels laver kunst med sin motorsav - nogle gange går det op i hat og briller

Motorsavene brøler denne weekend om kap ved Ulstrup Slot. Men det er altså ikke slotsparken, der står for skud.

Næsten 20 savskulptører er mødt op til 'Carving by the castle' for at forvandle lige så mange massive stammer til skulpturer.

En af dem, der har gjort hobbyen til sin levevej, er Niels Ejnar Petersen - også kendt som Save Niels.

- Det er ikke anderledes end folk, der tegner, maler eller hækler. Og hvad driver folk til det? Det er vel sådan en trang til at skabe noget. Det her er lidt specielt, fordi det er store redskaber, det går stærkt, og der er en risiko for, at det går galt, fordi det går stærkt, siger han.