Indbrudsbølge i varebiler kan være på vej mod opklaring

Fælles for de mange indbrud er tyveri af værktøj for mange tusinde kroner.

I bilen var der en del værktøj, som manden ikke kunne gøre rede for.

- Vi ved ikke, hvor det hidrører fra, så han er sigtet for indbrud, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Bo Christensen til TV2 Østjylland.

Indbrud fortsatte på trods af advarsel

Politiet gik 10. marts ud med en advarsel efter at have registreret en stigning i antallet af anmeldelser om indbrud i varebiler i blandt andet Hammel.

- Tyverierne bliver typisk begået ved, at der bliver banket eller boret hul i bilernes sidedør omkring låsen, hvorefter gerningsmændene kan åbne dørene og stjæle det dyre værktøj, oplyste politiet.

I den forgangne uge har der dog været flere indbrud i både Grundfør, Thorsø og Hammel, hvor der er stjålet værktøj for store beløb.

Den 37-årige rumænske mand fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Randers i eftermiddag. Ud over sigtelsen for indbrud er manden også sigtet for at have overtrådt et forbud mod indrejse i Danmark.