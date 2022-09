Først rev nogen hovederne af Katrines gæs: Søndag forsvandt hendes køer

For anden gang på bare et halvt år har Katrine Nikander fra Futting ved Thorsø mødt et forfærdeligt syn, når hun eller kæresten har skullet fodre eller se til deres dyr.

Søndag morgen, da det var fodringstid, var der nemlig ingen køer i boksen, selvom de var der lørdag aften, da parret gik i seng.

- Jeg tror, nogen prøver at chikanere os. Det forstætter hver gang, vi sætter nye dyr ud. Det er synd, det går ud over dem, siger Katrine Nikander til TV2 ØSTJYLLAND.

I marts fandt Katrine Nikander sine gæs på marken uden hoveder, og ifølge politiet var der tale om en menneskelig handling.